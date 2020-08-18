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Путин обсудил с главой Евросовета кризис в Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он и президент России Владимир Путин переговорили насчет ситуации в Белоруссии. Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.В источнике
С чего всё началось
Председатель Европейского совета Шарль Мишель написал
 в Twitter, что поговорил по поводу ситуации в Белоруссии, где продолжаются протесты после выборов главы государства, с президентом России Владимиром Путиным.
РБК08:49
Подробнее о событии
Lenta.ru

Путин третий раз за день обсудил Белоруссию с европейцами

Lenta.ru08:39
РБК

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

РБК08:49
Комсомольская правда

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда08:48
Коммерсантъ

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ09:20
РИА Новости

Глава Евросовета обсудил с Путиным кризис в Белоруссии

РИА Новости08:35
RT на русском

Глава Евросовета рассказал о разговоре с Путиным на тему Белоруссии

RT на русском08:35
ТАСС

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

ТАСС08:25

Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
РИА Новости09:47
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В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
Lenta.ru08:17
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
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Ученые назвали посткоронавирусный синдром у детей отдельной болезнью

Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у детей, переболевших коронавирусом, представляет собой отдельное заболевание и отличается от синдрома Кавасаки, с которым его связывали ранее, следует из научной статьи британских ученых, опубликованной в журнале Nature Medicine.
Ведомости14:18