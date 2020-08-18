Путин обсудил с главой Евросовета кризис в Белоруссии
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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он и президент России Владимир Путин переговорили насчет ситуации в Белоруссии. Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.В источнике
С чего всё началось
Председатель Европейского совета Шарль Мишель написал
в Twitter, что поговорил по поводу ситуации в Белоруссии, где продолжаются протесты после выборов главы государства, с президентом России Владимиром Путиным.
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