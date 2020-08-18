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Путин обсудил с главой Евросовета кризис в Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он и президент России Владимир Путин переговорили насчет ситуации в Белоруссии. Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.В источнике
С чего всё началось
Председатель Европейского совета Шарль Мишель написал
 в Twitter, что поговорил по поводу ситуации в Белоруссии, где продолжаются протесты после выборов главы государства, с президентом России Владимиром Путиным.
РБКвчера в 08:49
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Коммерсантъ

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 09:20
РБК

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

РБКвчера в 08:49
РИА Новости

Глава Евросовета обсудил с Путиным кризис в Белоруссии

РИА Новостивчера в 08:35
Lenta.ru

Путин третий раз за день обсудил Белоруссию с европейцами

Lenta.ruвчера в 08:39
Комсомольская правда

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 08:48
RT на русском

Глава Евросовета рассказал о разговоре с Путиным на тему Белоруссии

RT на русскомвчера в 08:35
ТАСС

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 08:25

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен
Коммерсантъвчера в 07:35
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, выразив заинтересованность в скорейшем решении конфликта в стране, сообщает пресс-служба Кремля.
Городовойвчера в 09:32
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Фактывчера в 08:12
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Dailyвчера в 10:03

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАССвчера в 08:20
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