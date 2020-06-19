Коронавирус
РИА НовостиПутин обсудил с главой Минсельхоза весенние полевые работы
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил в четверг с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым выполнение весенних полевых работ, и отметил, что в этом году "виды на урожай очень хорошие".
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Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Шоу-бизнес
Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
Общество
Хоккеист Дацюк пришел на службу в захваченный храм на Урале
Известия 17 июня в 09:05
Кино
Кристен Стюарт утвердили на роль принцессы Дианы
Звезда фильмов "Сумерки", "Ангелы Чарли" и "Под водой" Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" (девичья фамилия главной героини).
Газета.Ru вчера в 07:07
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект
К 2030 году в России может появиться налог или лицензия на искусственный интеллект.
РБК 06:19
Музыка
Боб Дилан выпустил первый за восемь лет альбом
Боб Дилан - "I Contain Multitudes" У Боба Дилана вышла первая за восемь лет пластинка "Rough and Rowdy Ways": здесь он рисует пейзажи, излагает мысли словно Уильям Блейк, перевоплощается в Индиану Джонс и вообще - содержит в себе массу множеств.
Газета.Ru 08:28
Политика
Путин заявил о достойном ответе России на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о последствиях распространения COVID-19 для экономики.
Lenta.ru 09:03
Единоборства
Отец Хабиба вылечился от коронавируса
Отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, второй месяц находящийся в одном из московских военных госпиталей, вылечился от коронавирусной инфекции, о чем сообщил тренер непобежденного российского бойца Хавьер Мендес.
FightTime.ru 03:31
Общество
В центре Москвы из-за коронавируса закрылись 112 ресторанов и кафе
Власти столицы разрешили ресторанам и кафе открыть летние веранды с 16 июня, с 23 июня должны, как ожидается, заработать обычные залы заведений.
Говорит Москва 04:59
Кино
Появились кадры «Аи и ведьмы», первого 3D-мультфильма студии Ghibli
На сайте японского телеканала NKH появились кадры мультфильма «Ая и ведьма», первого полнометражного проекта студии Ghibli, полностью выполненного в компьютерной графике.
Афиша Daily 06:18
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
В Великобритании на 89-м году жизни скончался актер Йэн Холм, известный ролями в фильмах по роману "Властелин колец".
Вести.Ru 08:43
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов впервые публично рассказал о разводе с Гавриловой
Певец впервые рассказал о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой. Народный артист Азербайджана не стал раскрывать причину расставания.
NewInform вчера в 09:31
Футбол
«Боруссия» продлила контракт с Бюрки
Дортмундская «Боруссия» через свой официальный сайт объявила о продлении контракта с голкипером Романом Бюрки.
Евро-футбол.ру 08:57
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го
COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го.
Lenta.ru 07:30
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости вчера в 07:39
Технологии
Минкомсвязь обновила перечень ресурсов с бесплатным доступом
Минкомсвязь обновила перечень ресурсов с бесплатным доступом Минкомсвязь сократила список сайтов, доступ к которым в сетях домашнего интернета должен обеспечиваться бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет».
Коммерсантъ 08:46
Общество
Журналиста «Дождя» вызвали в центр «Э» после сюжета о покупке голосов
Центр по противодействию экстремизму МВД по Москве (центр «Э») вызвал для дачи показаний специального корреспондента «Дождя» Антона Баева, сообщил «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Коммерсантъ 05:54
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за публикацию мнения о вирусе
Суд оштрафовал за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан, на 200 тыс. руб. радиостанцию, а также главного редактора сайта "Эха Москвы" Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. Рувинский подтвердил РБК, что причиной стала передача "Особое мнение" с Валерием Соловьем, эфир которой вышел 16 марта.
РБК 07:34
Общество
Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений
Пензенская область переходит ко второму этапу снятия ограничений. Он начинает действовать с сегодняшнего дня, 19 июня 2020 года.
Пензенская правда 05:30
Футбол
«Спартак» сыграет с «Арсеналом» вторым номером?
Тактическое превью встречи, в которой красно-белые в субботу встретятся на выезде с туляками.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Общество
В Гидрометцентре сообщили о наступлении холодных аномалий в РФ
Москва, 18 июня 2020, 06:20 — REGNUM Аномально холодная погода будет наблюдаться на Урале и некоторых регионах Сибири в ближайшее время, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
REGNUM 17 июня в 23:20
Общество
В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции
20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию.
ТАСС 08:51
Гаджеты
Apple может переименовать iOS и iPhone
Американская корпорация Apple собирается переименовать свою марку iPhone и операционную систему iOS.
Актуальные Новости 00:51