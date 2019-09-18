Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд позвонил по телефону президенту России. Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.
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