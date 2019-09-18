Политика
Российская газетаПутин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд позвонил по телефону президенту России. Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.
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Теннис
Шарапова заявила, что считает США своим домом
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.
RT на русском 08:51
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Политика
Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита
Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:37
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Политика
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
РИА Новости 09:30
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Футбол
19-летний Холанд отправился в поход за «Золотой бутсой»
В европейском футболе взошла новая звезда. Автору хет-трика в Лиге чемпионов Эрлингу Холанду из «Зальцбурга» 21 июля исполнилось 19 лет.
Спорт-Экспресс 08:30
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Политика
Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G показали на тизере
Компания Xiaomi опубликовала тизер топового смартфона Mi 9 Pro 5G, который будет представлен на презентации 24 сентября вместе с моделью Mi Mix Alpha.
Megaobzor.com вчера в 06:09
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Экономика
Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились
Торговые сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» завершили сделку по слиянию.
Известия 06:20
Происшествия
В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью
В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.
Стерлеград вчера в 05:10
Здоровье
Невролог рассказал, как пережить магнитные бури
Невролог и психолог Андрей Крицкий в комментарии «МИР 24» рассказал, как метеозависимым людям пережить сильные магнитные бури.
Вечерняя Москва 09:28
Театры
Театр Товстоногова выпустит новые спектакли с Басилашвили и Усатовой
102-й сезон открыли недавней премьерой - "Волнение", пьеса и постановка Ивана Вырыпаева, в главной роли - народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.
Российская газета 16 сентября в 11:30
Армия и оружие
В ВМС США подтвердили подлинность трех видеороликов с НЛО
В ВМС США подтвердили, что три видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными.
Пятый канал вчера в 15:34
Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
В Кремле прокомментировали дело актера Павла Устинова, осужденного за нанесение травмы омоновцу, а также акцию в его поддержку, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости 09:37
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.
Lenta.ru 05:50
Футбол
Василенко утвержден главным тренером курского «Авангарда»
Олег Василенко утвержден на посту главного тренера курского "Авангарда", сообщается на официальном сайте финалиста Кубка России по футболу 2018 года.
РИА Новости 10:14
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета 09:52