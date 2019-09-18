Политика

iReactoriReactorПутин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом вопросы, касающиеся атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в этой стране. Об этом сообщил Кремль в среду, 18 сентября.
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Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗ страны

RT на русском10:25

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии нападение на НПЗ

Газета.Ru08:28

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РИА Новости07:08

Кремль: Путин не обсуждал с Саудовской Аравией поставки С-300 и С-400

Московский Комсомолец07:37

Путин не обсуждал с саудовским принцем возможность поставок С-400

РЕН ТВ07:12

Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов

РБК06:53

Путин не обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии увеличение добычи нефти ОПЕК+

ТАСС07:07
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