Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом вопросы, касающиеся атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в этой стране. Об этом сообщил Кремль в среду, 18 сентября.

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

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