Политика

Международная жизньМеждународная жизньПутин обсудил с саудовским принцем атаки на НПЗ королевства

По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Наследным принцем, Министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
В сообщении пресс-службы Кремля
 по итогам прошедшего в среду телефонного разговора отмечалось, что Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили нападения на предприятия.
ТАСС11:59

Подробнее о событии

Песков: Путин не предлагал Эр-Рияду помощь в расследовании атак на НПЗ

Российская газета12:26

Кремль: Путин не обсуждал с Саудовской Аравией поставки С-300 и С-400

Московский Комсомолец07:37

Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаку на НПЗ страны

RT на русском10:25

Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов

РБК06:53

Путин не предлагал Эр-Рияду помощь России в расследовании атак на Saudi Aramco

ТАСС12:32

Путин не обсуждал с саудовским принцем возможность поставок С-400

РЕН ТВ07:12

Москва не обсуждала с Эр-Риядом решения ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть

РИА Новости07:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:46, Вашингтон
Политика

Трамп поручил усилить санкции против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что распорядился усилить санкции против Ирана. Об этом сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° 10:05
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия

В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Экономика

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Политика

Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Известия вчера в 16:50
Политика

Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы

Помимо Шапошникова, московское отделение партии власти рекомендовало кандидатуру депутата Инны Святенко на пост сенатора от Мосгордумы, и приняли решение создать фракцию Единая Россия в городском парламенте.
РБК 12:25
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
Кино

Вышел трейлер о черном альтер-эго Человека-паука

Видео представляет собой трейлер к вымышленному фильму о европейском супергерое и альтер-эго Человека-паука по имени Ночная Мартышка.
Культуромания 07:46
Здоровье

Онколог рассказал о масштабах «болезни Заворотнюк» в России

Хотя в мире идет множество клинических исследований, и Россия в них тоже участвует, и надежда, конечно, есть.
Московский Комсомолец 12:35
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Общество

Турчак вступился за осужденного актера Устинова

Коммерсантъ 02:59
Происшествия

В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии

Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Политика

Порошенко рассказал о российской интерпретации «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев никогда не соглашался с «формулой Штайнмайера», которая регулирует порядок выполнения минских соглашений.
Lenta.ru 13:07
Общество

Адвокат Анатолий Кучерена войдет в команду защиты Павла Устинова

Адвокат Анатолий Кучерена войдет в команду защиты Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в Москве.
Дождь 11:41
Шоу-бизнес

Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану

Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре

Газета.Ru 16 сентября в 09:40
Хоккей

Овечкин получит награду за вклад в развитие хоккея в США

МК-Спорт 11:32
Происшествия

Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры

На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
МИР 24 07:14
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения

Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Германии перспективы Минских соглашений

«Обсуждены перспективы выполнения минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата, не были поддержаны представителем Киева на заседании контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
RT на русском 12:30
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Гаджеты

В России открылся предзаказ на новые iPhone

Rambler News Service 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны, председатель правления благотворительного фонда Мухаммеда бин Салмана, глава королевского суда, председатель совета по экономическим вопросам и развитию страны. С 4 ноября 2017 года - глава Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное