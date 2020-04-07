Коронавирус
РИА НовостиПутин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца. По словам Путина, это позволит замедлить распространение инфекции.
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Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Общество
Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей
Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
Общество
Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом
Власти Соединенных Штатов начинают видеть признаки стабилизации количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых крупных городских агломерациях, ставших очагами заболевания.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Общество
Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд
Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Армия и оружие
Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу
Атака дронов Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Ливии, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 активизировали боевую работу.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина
Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.
Общество
ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышения цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Гаджеты
Характеристики Honor 30 Pro опубликованы регулятором
Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Kirin 990 5G, пользователям предложат версии, которые оснащены 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Футбол
Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы
Экономика
Якутия приостановила госзакупки всего дорогостоящего оборудования, кроме медицинского
Власти Якутии на фоне пандемии коронавирусной инфекции до конца года приостановят закупки дорогостоящего оборудования, мебели, автотранспорта.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Политика
В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе
Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Шоу-бизнес
Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»
Певец Филипп Киркоров сообщил о своём желании приехать на Украину, но сам напрашиваться не будет и ждёт приглашения от президента Владимира Зеленского.
Общество
В России утвердили список бесплатных сайтов
Минкомсвязь опубликовала список сайтов и интернет-сервисов, к которым у россиян до 1 июля должен быть свободный доступ.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249
Общество
Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Здоровье
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили на Сахалине
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о пяти новых случаях заражения коронавирусом в регионе.
Общество
Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в разных странах
Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, в котором представила ближайший прогноз эпидемии коронавируса и ее окончания в разных странах мира.
Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Общество
В Испании введут постоянный базовый доход для граждан
В марте в Испании потеряли работу 900 тыс. человек. Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».