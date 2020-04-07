На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца. По словам Путина, это позволит замедлить распространение инфекции.

Общество Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом Власти Соединенных Штатов начинают видеть признаки стабилизации количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых крупных городских агломерациях, ставших очагами заболевания.

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.

Гаджеты Характеристики Honor 30 Pro опубликованы регулятором Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Kirin 990 5G, пользователям предложат версии, которые оснащены 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Политика В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Общество В России утвердили список бесплатных сайтов Минкомсвязь опубликовала список сайтов и интернет-сервисов, к которым у россиян до 1 июля должен быть свободный доступ.

Общество Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Политика Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Общество Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в разных странах Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, в котором представила ближайший прогноз эпидемии коронавируса и ее окончания в разных странах мира.

Экономика Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.