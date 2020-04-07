Коронавирус
РИА НовостиПутин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца. По словам Путина, это позволит замедлить распространение инфекции.
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Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
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В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
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Valve выпустила обновление 7.25c для Dota 2. В игре были ослаблены некоторые герои и снижена регенерация здоровья от предметов, а также введены общие изменения.
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В марте в Испании потеряли работу 900 тыс. человек. Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан.
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В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
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В Минздраве Украины заявили, что страна находится на пороге пика пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал "112 Украина".
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Кино
«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»
Недавно источник, близкий к производству "Кошек", рассказал The Daily Beast, что работа над фильмом была настоящим адом, в первую очередь из-за требований режиссера Тома Хупера к художникам.
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
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Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Армия и оружие
Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу
Атака дронов Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Ливии, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 активизировали боевую работу.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Лаборатории в Забайкалье могут проверить 1 300 тестов на коронавирус в день
Мощности всех лабораторий края хватает на проведение 1 300 тестов на коронавирус в день.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
Австрия смягчает карантинный режим
Себастьян Курц, канцлер из Австрии, сообщил, что со следующей недели будут постепенно смягчаться карантинные меры для предотвращения активного распространения коронавируса.
Общество
Рейс из Хабаровска в Сеул за россиянами вновь отложен
Футбол