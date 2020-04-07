Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца. По словам Путина, это позволит замедлить распространение инфекции.
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Вирусолог на совещании у Путина: результат ограничений станет заметен через неделю

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Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении числа нерабочих дней

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Врач дал ответ на вопрос Путина о сокращении нерабочих дней

Lenta.ru10:43
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