Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца. По словам Путина, это позволит замедлить распространение инфекции.
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Эксперт: результат самоизоляции в России будет виден через неделю

ТАСС12:23

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении числа нерабочих дней

RT на русском11:37

Вирусолог уточнил сроки появления результатов от самоизоляции

Известия11:10

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:13

Вирусолог на совещании у Путина: результат ограничений станет заметен через неделю

Вести.Ru11:07

Вирусолог сообщил Путину, когда ждать результатов ограничений по коронавирусу

Интерфакс10:50

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

РИА Новости11:25
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Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвердили коронавирус

Рифей-Пермь 05:30
Общество

В Брянске количество заражённых может увеличиться до 102 человек

В рамках брифинга, который проходит сегодня в региональном правительстве, стало известно, что на сегодняшний день в Брянской области могут быть заражены коронавирусом 102 человека.
Мглинские вести 07:09
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Экономика

«Ромир»: недельные расходы россиян сократились почти в два раза

Исследование «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
Коммерсантъ 10:04
Общество

В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
ТАСС 11:20
Происшествия

Из-за пожаров в Туапсинском районе ввели режим ЧС

В связи с пожарами во вторник, 7 апреля, в Туапсинском районе ввели режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского главка МЧС.
СочиСтрим 10:42
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН 09:39
Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме

ТАСС 14:12
Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому

«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Совершенно секретно вчера в 03:35
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 вчера в 10:42
Общество

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости 12:35
Политика

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Lenta.ru 11:11
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
РИА Новости 09:22
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Энергетика

Рынки ждут позитива. Мировые цены на нефть растут

Североморская нефтяная смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже оценивалась в $34 за баррель с ростом на 2,87% по фьючерсным контрактам на июнь.
Smolnarod.ru 01:45
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Игры

Sony возвращает деньги за предзаказ The Last of Us Part 2

News.ru 08:42
Экономика

МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса

Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Известия 13:18
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вести.Ru вчера в 15:44
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru вчера в 15:30
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM 11:24
Авто

Названы самые угоняемые машины в Москве

Москва 24 13:27
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
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