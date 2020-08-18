Игорь Сечин: «Роснефть» стимулирует развитие российской экономики
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«Роснефть» в целом стабильно работает над достижением задач стратегического развития, которые вы поставили, обеспечивая сейчас в среднем около 6% мировой добычи, - отметил Игорь Сечин.В источнике
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