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Независимая газета
Независимая газета

Игорь Сечин: «Роснефть» стимулирует развитие российской экономики

«Роснефть» в целом стабильно работает над достижением задач стратегического развития, которые вы поставили, обеспечивая сейчас в среднем около 6% мировой добычи, - отметил Игорь Сечин.В источнике
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ФедералПресс

«Роснефть» готовится к подъему мировой экономики

ФедералПрессвчера в 12:56
Известия

Сечин рассказал Путину о работе «Роснефти» в условиях пандемии и сокращении добычи нефти

Известиявчера в 08:47
РЕН ТВ

Новые вызовы мировой экономики: Путин встретился с главой «Роснефти»

РЕН ТВвчера в 08:15
Слово и Дело

Путин обсудил сделку ОПЕК+ с главой «Роснефти» Сечиным

Слово и Деловчера в 07:18
Народные новости

Путин встретился с главой «Роснефти» Сечиным

Народные новостивчера в 07:16
ПРАЙМ

Сечин: средняя зарплата в «Роснефти» вдвое выше средней по России

ПРАЙМвчера в 08:07
REGNUM

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

REGNUMвчера в 07:15

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
0:49
Ведомости02:19
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
1:07
Вести.Ru01:20
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Онкобольным в России могут запретить лечиться не в своём регионе

В России хотят начать оказывать медицинскую помощь взрослым онкологическим пациентам исключительно в своём регионе, следует из документа, размещённого на интернет-портале правовых нормативных актов.
Octagon.Media17 августа в 01:21
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Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Решение о вероятных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от одобрения их целым рядом инстанций, в числе которых есть социальный блок правительства РФ, заявил в беседе с Nation News первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Live24вчера в 06:22
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
2,3K

Туберкулезное отделение «выгнали» из барнаульской больницы на время пандемии

ТОКСУТ оказывает специализированную медицинскую помощь больным с урогенитальным туберкулезом, туберкулезом костей, суставов, лимфатических узлов, брюшины, а также патологией мочевыводящих путей Терапевтическое отделение костно-суставного и урогенитального туберкулеза (ТОКСУТ) выселили из горбольницы №12 в Барнауле в Первомайскую ЦРБ из-за пандемии, сообщает "Банкфакс".
Толк02:24