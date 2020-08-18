Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
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Российский лидер проинформировал белорусского коллегу о телефонных разговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, касающихся ситуации в Белоруссии.В источнике
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