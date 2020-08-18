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Известия
Известия

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Российский лидер проинформировал белорусского коллегу о телефонных разговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, касающихся ситуации в Белоруссии.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко и Путин снова провели телефонные переговоры

Газета.Ru12:12
ТАСС

Лукашенко вновь поговорил с Путиным

ТАСС10:40
Известия

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

Известия10:58
РБК

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня

РБК10:57
РИА Новости

Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

РИА Новости10:42
RT на русском

Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с европейскими лидерами

RT на русском11:25
Lenta.ru

Лукашенко и Путин снова поговорили

Lenta.ru10:35

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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Третья волна выплат 10 тыс. от ПФР: названо условие для выдачи денег в августе

Первый заместитель руководителя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский назвал условие, по которому власти могут произвести новый транш денег российским семьям, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru10:30
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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МВБ: США ввели антироссийские санкции против всех, кого можно

США уже не знают, против кого в России можно вводить новые санкции, но делают все возможное, чтобы привлечь Москву к ответственности за якобы попытки вмешательства в американские выборы, заявил и.о. главы американского министерства внутренней безопасности Чед Вулф.
Газета.Ru06:35
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