Экономика
REGNUMПутин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК
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Собянин принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития сельского хозяйства
Москва 24вчера в 07:08
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета РФ по аграрной политике
ВКонлайн-TLTвчера в 11:14
Путин обсудил вопросы аграрной политики на заседании Госсовета
Общественное телевидение Россиивчера в 07:26
Путин отметил опережающие экономику темпы роста сельского хозяйства в России
Rambler News Serviceвчера в 06:54
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Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы
Мужчина с ножом ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы, угрожал прихожанам и поранился, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.
Авто
Продажи новых автомобилей в Петербурге в ноябре упали на 10%
По итогам января-ноября текущего года объем реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге составил 138 981 штук — на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Политика
Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Театры
В ярославском Волковском театре сделают новую малую сцену
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Происшествия
Российская пенсионерка села в тюрьму из-за внучки-террористки
Пенсионерка из Калмыкии села в тюрьму из-за переводов внучке-террористке. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк удивила поклонников огромными ступнями
Девушка сидит на столике в стильных белых джинсах и куртке, но все внимание привлекают ступни звезды.
Армия и оружие
Американские и российские военные подрались в Сирии
На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
Общество
Канадское телевидение вырезало Трампа из фильма «Один дома 2»
Здоровье
Западные СМИ рассказали, как Путин помог России протрезветь
Президент России Владимир Путин сделал здоровый образ жизни важной частью своего имиджа в общественных отношениях, что положительно сказывается на жизни россиян.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Космос
В Красноярске испытали напечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель
Огневые испытания напечатанного на 3D-принтере частного ракетного двигателя провели рядом с частным аэродромом Кузнецово, на специально оборудованном частном полигоне.
Общество
Клиенты сообщили о масштабном сбое в работе сервисов Альфа-Банка
В работе платежных сервисов и банкоматов Альфа-Банка вечером 27 декабря произошел сбой, сообщают клиенты банка.
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши
Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Армия и оружие
Командующий СФ сообщил о повышении активности НАТО в Арктике
НАТО продолжает наращивать боевую подготовку своих войск в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.