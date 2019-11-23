Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. Митрополит поблагодарил Путина за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".

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Политика МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.

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Наука Искусственный интеллект обнаружил новый геоглиф Наски Используя искусственный интеллект, который сканирует спутниковые и беспилотные снимки для обнаружения следов древних геоглифов, выгравированных на местности, ученые обнаружили новую линию геоглифов Наски в виде человекоподобной фигуры в Перу, - пишет sciencenews.org.