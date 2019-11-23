Политика

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Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. Митрополит поблагодарил Путина за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа.
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Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

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