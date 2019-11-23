Политика

RT на русскомRT на русскомПутин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

Президент России Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. «Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — приводит ТАСС слова Корнилия.
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Что произошло за день: суббота, 23 ноября

Интерфакс12:30

Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием

ТАСС10:11

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском11:09

Путин обсудил с митрополитом Корнилием переселение старообрядцев

Российская газета10:40

Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина

Вести.Ru10:31

Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

РИА Новости10:14

Митрополит Корнилий доложил Путину о возвращении старообрядцев в Россию

РБК11:54
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