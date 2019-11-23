Политика
RT на русскомПутин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Президент России Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. «Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — приводит ТАСС слова Корнилия.
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Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
Политика
Путин обсудил с вице-премьером сроки маркировки молочных продуктов
Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Алексея Гордеева сроками переноса маркировки молочных продуктов.
Игры
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Футбол
Паршивлюк: Карпин - особенный. И я ни разу в жизни не играл против него
Показывает футбол один из самых интересных сейчас. Плюс, я ни разу в жизни не играл против Карпина.
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов за 600 000 рублей
В текущий период на вторичном рынке в основном встречаются варианты с 2,-литровым дизельным двигателем мощностью 149 л.с. Машина с пробегом стоит от 420 тыс. рублей.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Футбол
ЦСКА начал искать замену Чалову, клуб готов продать игрока зимой
Sky Sports отмечает, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов уже во время зимнего трансферного окна может покинуть клуб.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Футбол
Маурицио Сарри: «Надеюсь, Роналду будет готов к матчу ЛЧ»
Многое зависит от того, как он себя чувствует, от его усталости и необходимости отдыхать.
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
Футбол
«Оренбург» направит обращение в РФС из-за судейства
"Оренбург" намерен направить обращение в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лиги (РПЛ) из-за судейства на матчах чемпионата, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Здоровье
Чушь победила: Когда протрезвеет Минздрав во главе со Скворцовой
«Мужчина почувствовал ухудшение здоровье, была проведена реанимация силами соседей по очереди, быстро прибыли сотрудники диспансера, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», - сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Политика
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.