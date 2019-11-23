Политика

RT на русскомRT на русскомПутин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

Президент России Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. «Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — приводит ТАСС слова Корнилия.
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Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина

Вести.Ru10:31

Что произошло за день: суббота, 23 ноября

Интерфакс12:30

Митрополит Корнилий доложил Путину о возвращении старообрядцев в Россию

РБК11:54

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском11:09

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

Москва 2416:09

Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

РИА Новости10:14

Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием

ТАСС10:11
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Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
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Политика

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Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
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Sensor Tower: 80 % загрузок мобильных приложений приходится на долю 1 % разработчиков

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Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
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Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
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У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК 13:16
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Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

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Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
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Макгрегор рассказал, с кем готов встретиться в 2020 году

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Око за око: ветеран боевых действий оправдал убийство игиловца в Сирии

Лактионов назвал действия бойцов ЧВК «Вагнера», ликвидировавших террориста запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», оправданными.
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Ностальгия по Star Wars. Вспоминаем Jedi Knight: Jedi Academy

Отзывчивость нашего сообщества радует глаз: ребята охотно помогают новичкам, создали специальный сервер для новоприбывших игроков, где они могут испытать свои силы против таких же начинающих джедаев, написали гайд, помогающий овладеть световым мечом и лучше осознать механику его использования, в общем, они весьма сильно пекутся о новой крови и о любимой игре.
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Тренер «Спартака» Тедеско назвал любимое место в Москве

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В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
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Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Хераклес»

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Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020

Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
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Малышева назвала ранние признаки рака мозга

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Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
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Стали известны основные характеристики нового флагмана Sony

Компания Sony, несмотря на появившиеся слухи, сворачивать производство мобильных устройств не планирует и активно продолжает разработку новых моделей смартфонов.
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