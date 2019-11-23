Политика

RT на русскомRT на русскомПутин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

Президент России Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. «Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — приводит ТАСС слова Корнилия.
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Что произошло за день: суббота, 23 ноября

Интерфакс12:30

Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием

ТАСС10:11

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском11:09

Путин обсудил с митрополитом Корнилием переселение старообрядцев

Российская газета10:40

Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина

Вести.Ru10:31

Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

РИА Новости10:14

Митрополит Корнилий доложил Путину о возвращении старообрядцев в Россию

РБК11:54
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ТАСС вчера в 13:01
Происшествия

Задержанный по подозрению в стрельбе из автомата извинился перед петербуржцами

В субботу, 23 ноября, задержанный по подозрению в стрельбе из автомата 21-летний Мансур Абдылхаисиев извинился перед жителями Петербурга.
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Эксперты рассказали об ошибках, которые допускают владельцы авто при замене летней резины на зимнюю.
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Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
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NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.
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Армия и оружие

С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме

Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
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МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
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