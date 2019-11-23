Политика
RT на русскомПутин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Президент России Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию. «Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — приводит ТАСС слова Корнилия.
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Общество
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.
Авто
Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck
В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Здоровье
Делегация из Тулы посетила Сеченовский университет в Москве
Заместитель директора департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности – начальник отдела кадровой работы министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Жданова рассказала студентам, как трудоустроиться в больницы Тульской области.
Общество
Москвичам раскрыли дату появления снежного покрова
22 ноября сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за последние 10 лет.
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
Задержанный по подозрению в стрельбе из автомата извинился перед петербуржцами
В субботу, 23 ноября, задержанный по подозрению в стрельбе из автомата 21-летний Мансур Абдылхаисиев извинился перед жителями Петербурга.
Авто
Опубликованы самые опасные ошибки при смене шин на авто
Эксперты рассказали об ошибках, которые допускают владельцы авто при замене летней резины на зимнюю.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Происшествия
СК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и региональный главк МВД начали проверку в связи с сообщениями о самоубийстве следователя МВД из Сочи.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Кино
Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для РФ
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.
Футбол
Голы с пенальти принесли «Динамо» победу над «Ростовом»
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.