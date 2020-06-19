Политика
Южный ФедеральныйПутин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске
Глава РФ Владимир Путин дал свою оценку эффективности работ по ликвидации последствий ЧС в Норильске. Российский лидер заявил, что ситуацию все же удалось переломить, а работа была проведена большая.
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Политика
В США рассказали о новом соглашении по вооружениям
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
RT на русском 19:07
Футбол
ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ
Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».
Info-RM вчера в 03:33
Политика
Саммит ЕС согласовал продление экономических санкций против России
Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили на онлайн-саммите продление экономических санкций против России после обсуждения хода реализации Минских соглашений, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:28
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 17:10
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу над «Манчестер Юнайтед»
Лондон, 20 июня 2020, 00:12 — REGNUM 19 июня «Тоттенхэм» в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» упустил победу над «Манчестер Юнайтед».
REGNUM 17:12
Космос
Установлено число пригодных для жизни планет в Млечном Пути
Профиль 17 июня в 04:49
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Общество
В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны
Клад серебряных изделий в развалинах замка в городе Новы-Сонч нашли представители историко-исследовательской ассоциации, 15 июня сообщает издание miastons.pl.
ИА Красная Весна 01:45
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com 08:13
Общество
Росстат рассказал о показателях безработицы в мае
На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице.
Российская газета 12:00
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
Военное дело вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров прокомментировал свою ссору с десантниками
Российская газета вчера в 04:35
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 17 июня в 05:58
Политика
Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
Известия 15:06
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
RT на русском вчера в 19:29
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Общество
В России запустили сервис для поступления в вузы онлайн
В этом году российские выпускники смогут подать документы в высшие учебные заведения в электронной форме через специальный сервис.
Пятый канал 19:24
Происшествия
У метро «Гостиный двор» задержали пикетчиков
Вечером в пятницу, 19 июня, стало известно, что петербуржцев с плакатами задержали у метро "Гостиный двор".
Piter.tv 15:27
Происшествия
Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку
Установлено, что четверо мужчин с двумя детьми отдыхали и рыбачили на берегу Кенона. Машина с людьми внутри покатилась в воду.
Чита.Ру вчера в 21:57
Киберспорт
Natus Vincere выбили G2 с BLAST Premier: Spring 2020
В матче второго раунда нижней сетки на BLAST Premier: Spring 2020 по CS:GO Natus Vincere встречались с G2 Esports.
Metaratings 16:41