Глава РФ Владимир Путин дал свою оценку эффективности работ по ликвидации последствий ЧС в Норильске. Российский лидер заявил, что ситуацию все же удалось переломить, а работа была проведена большая.

Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске

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