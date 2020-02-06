Политика
Российская газетаПутин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
6 февраля в Кремле заявили, что это будет в Сочи. Александр Лукашенко приезжает в Россию с рабочим визитом. На повестке переговоров - актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
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с чего всё началось
«Обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится на сайте Кремля.Известия07:11
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Международная группа ученых нашла способ снизить количество рецидивов у страдающих аритмией пациентов.
Общество
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Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает трепетно обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
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Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России
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Дочь певицы Любови Успенской покинула Россию после публичного скандала со звездной мамой.
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В России завершились испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»
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Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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