с чего всё началось

6 февраля в Кремле заявили, что это будет в Сочи. Александр Лукашенко приезжает в Россию с рабочим визитом. На повестке переговоров - актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

Политика Путин проведёт заседание президиума Госсовета и Совета по науке Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.

Здоровье Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 618 По данным комитета по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй, от коронавируса 2019-nCoV в регионе скончались 618 человек, эта цифра за сутки увеличилась на 69.

Политика Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.

Футбол Реал — Реал Сосьедад 3:4 В матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Реал» (4:3). В составе хозяев забивали Марселу, Родригу и Начо.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.

Технологии Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.

Наука Дефекты катода улучшили производительность батареи Химики из США выяснили, что увеличение количества структурных дефектов в материале катода может улучшить производительность источника тока.

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Происшествия В Москве задержан соучастник убийства «Япончика» Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.