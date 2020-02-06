с чего всё началось

6 февраля в Кремле заявили, что это будет в Сочи. Александр Лукашенко приезжает в Россию с рабочим визитом. На повестке переговоров - актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева тайно вышла замуж Актриса Наталья Бочкарева тайно вышла замуж. Избранником стал мужчина по имени Роман, он помогает Наталье с работой в ее актерской школе.

Спорт Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова перенесла свадьбу В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Анастасия Волочкова призналась, что 20 октября ее свадьба не состоится.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Общество Стивен Кинг обогнал Донцову по продаваемости в России В 2017 и 2018 годах американский писатель занимал вторые строчки. В течение восьми лет лидером по продаваемости была Дарья Донцова.

Общество У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Авто Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.