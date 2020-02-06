Политика
Российская газетаПутин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
6 февраля в Кремле заявили, что это будет в Сочи. Александр Лукашенко приезжает в Россию с рабочим визитом. На повестке переговоров - актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
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с чего всё началось
«Обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится на сайте Кремля.Известия07:11
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
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