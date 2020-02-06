с чего всё началось

6 февраля в Кремле заявили, что это будет в Сочи. Александр Лукашенко приезжает в Россию с рабочим визитом. На повестке переговоров - актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

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Экономика Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику Коронавирусная инфекция нового типа 2019-nCoV, вспышка которой была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику.

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Общество В московском аэропорту задержали пятерых израильтян Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.