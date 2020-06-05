Президент России Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции встречу с экологами и зоозащитниками. О ситуации в Норильске главе государства доложат глава и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Потанин доложит Путину об аварии в Норильске

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