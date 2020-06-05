Политика
РИА НовостиПутин обсудит с экологами ситуацию в Норильске
Президент России Владимир Путин в День эколога проведет встречу с экологами и зоозащитниками, в рамках которой также обсудит ситуацию по ликвидации ЧС в Норильске, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча пройдет в формате телеконференции.
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