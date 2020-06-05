Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин обсудит с экологами ситуацию в Норильске

Президент России Владимир Путин в День эколога проведет встречу с экологами и зоозащитниками, в рамках которой также обсудит ситуацию по ликвидации ЧС в Норильске, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча пройдет в формате телеконференции.
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Путин обсудил с МЧС и экологами ситуацию в Норильске. Главное

Ведомости08:08

Потанин доложит Путину об аварии в Норильске

Вести.Ru06:31

Кремль сообщил о выступлении Потанина о Норильске на встрече с Путиным

РБК06:05

Путин проведет встречу с зоозащитниками

Российская газета06:22

Путин получит доклады о ЧП в Норильске на конференции по экологии

ТАСС06:18

Путин слушает доклад по ситуации с разливом топлива в Норильске

РЕН ТВ07:29

Путин обсудит с экологами ситуацию в Норильске

РИА Новости06:20
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Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в министерстве иностранных дел России.
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Политика

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В результате стрельбы в американском штате Алабама погибли семь человек.
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По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Мосгорсуд сократил Илье Азару срок ареста

Срок административного ареста суд сократил с 15 до 10 суток. Журналист выйдет на свободу 7 июня.
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SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
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Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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