Президент России Владимир Путин в День эколога проведет встречу с экологами и зоозащитниками, в рамках которой также обсудит ситуацию по ликвидации ЧС в Норильске, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча пройдет в формате телеконференции.

Путин обсудит с экологами ситуацию в Норильске

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