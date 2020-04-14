Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в формате видеоконференции. Встреча организована для выработки совместных мер Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России для борьбы с распространением коронавируса.

Путин обсудит с коллегами по ЕАЭС борьбу с коронавирусом

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