Коронавирус
ТАССПутин обсудит с коллегами по ЕАЭС борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в формате видеоконференции. Встреча организована для выработки совместных мер Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России для борьбы с распространением коронавируса.
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Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 05:05
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