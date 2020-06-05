Политика

РБКРБККремль сообщил о выступлении Потанина о Норильске на встрече с Путиным

Владимир Потанин, совладелец и глава «Норильского никеля», выступит во время встречи экологов с Владимиром Путиным, рассказав о ситуации с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Путин огорошил Потанина вопросом по ЧП в Норильске

Московский Комсомолец08:01

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РИА Новости06:20

Путин получит доклады о ЧП в Норильске на конференции по экологии

ТАСС06:18

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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Наука

Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК

Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный 02 июня в 21:51
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Кино

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
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Политика

Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала

По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
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Экономика

Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI

Инвесторы подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть марки WTI по цене -$37,63 доллара за баррель.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия

Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города

Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
Муксун.fm 07:33
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Общество

Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

ПолитРоссия 07:57
Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
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Гаджеты

Первый макет смартфона iPhone 13 опубликовали в Сети

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Здоровье

В Волжском на карантин закрыты три отделения больницы им. Фишера

Как сообщил в пятницу замглавы облздрава Николай Алимов, в волжской городской больнице №1 им. С.З. Фишера сейчас не принимают пациентов три отделения – неврологическое, травматологическое и гнойной хирургии.
НовостиВолгограда.ру 07:45
Кино

Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады»

Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году.
Газета.Ru вчера в 04:54
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Общество

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 06:53
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Футбол

Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит вчера в 04:15
Общество

В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией

Переговорщики Евросоюза и Великобритании могут прийти к общим позициям в переговорах по будущим отношениям этим летом, считает главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
РИА Новости 07:52
Здоровье

У главврача калининградского кардиоцентра нашли коронавирус

По информации штаба, у других сотрудников кардиоцентра и пациентов коронавирус не выявлен.
Российская газета 07:57
Общество

Константин Хабенский стал жертвой мошенников

РЕН ТВ 05:10
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Здоровье

Бремя подарCoV: новым вызовом пандемии станут венерические болезни

Новые угрозы Пандемия COVID-19 повлияла на распространение других болезней.
Известия вчера в 17:01
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Авто

Volkswagen назвал российские цены на Arteon

Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
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Армия и оружие

Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США

Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль вчера в 14:46
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Происшествия

МВД попросило оставить под домашним арестом главу РВК Повалко

Министерство внутренних дел России попросило домашний арест для гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.
Известия 07:32
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Политика

Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства диверсифицировать рынки сбыта.
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Происшествия

В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Происшествия

Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры

Екатеринбург, 5 июня 2020, 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.
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