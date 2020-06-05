Владимир Потанин, совладелец и глава «Норильского никеля», выступит во время встречи экологов с Владимиром Путиным, рассказав о ситуации с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Кремль сообщил о выступлении Потанина о Норильске на встрече с Путиным

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