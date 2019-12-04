Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс». «Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы», — сказал глава государства.

Политика МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

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Гаджеты Google помешает смартфонам перехватывать внимание пользователя Активировав "режим фокусировки" Focus Mode, пользователи смогут сосредоточиться на чем-то важном, не отвлекаясь на обновления в социальных сетях или оповещения о новых письмах.

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Политика Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО 30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.