Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это неприемлемо, однако Россия все равно их исполняет, передает РИА «Новости».

Политика Госдума поддержала назначение Мишустина премьером Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

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Шоу-бизнес Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке Блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее нынешний брак "трещит по швам" из-за выходок первого мужа, рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине» Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.

Политика Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ Ранее Лайф писал, что депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.