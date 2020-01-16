Политика
Взгляд.руПутин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это неприемлемо, однако Россия все равно их исполняет, передает РИА «Новости».
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Политика
Госдума поддержала назначение Мишустина премьером
Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Футбол
Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Политика
В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа
Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Гаджеты
Опубликован снимок флагмана Xiaomi Mi 10
В интернете появилось изображение флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. Опубликовал его инсайдер Xiaomishka.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Руководитель центра по примирению в Сирии Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ об ударах ВКС по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб.
Музыка
Фадеев рассказал о возвращении группы «Серебро» на сцену
Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что группа «Серебро» возвращается на сцену.
Шоу-бизнес
Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке
Блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее нынешний брак "трещит по швам" из-за выходок первого мужа, рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.
Политика
Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
Политика
Путин внес в Госдуму закон о введении должности зампреда Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности, следует из материалов базы данных ГД.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в матче баскетбольной Евролиги
Подмосковные «Химки» взяли верх над мадридским «Реалом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Шоу-бизнес
Адель похудела на 45 килограммов после развода ради сына
Оказалось, что Адель похудела ради любви к своему телу, здоровья и главное – ради сына.
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой Украине»
Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
Общество
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
Политика
Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ
Ранее Лайф писал, что депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
На 11-м этапе ралли-рейда Дакар экипаж российской команды КАМАЗ-мастер под управлением Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовикой.
Технологии
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.