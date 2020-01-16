Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это неприемлемо, однако Россия все равно их исполняет, передает РИА «Новости».
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Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

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Путин отметил, что ЕСПЧ иногда принимает неправовые решения в отношении России

ТАСС10:41

Путин констатировал недопустимость неправовых решений ЕСПЧ

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Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

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Путин назвал некоторые решения ЕСПЧ «явно неправовыми»

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