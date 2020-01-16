Политика
Взгляд.руПутин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это неприемлемо, однако Россия все равно их исполняет, передает РИА «Новости».
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Общество
В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы
Хоккей
Дубль Ткачева помог СКА обыграть «Йокерит»
Хоккеисты санкт-петербургского СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли финский «Йокерит».
Общество
Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте Кремля.
Гаджеты
Клиентам Tele2 предлагают купить популярные смартфоны со скидкой 20%
В салонах связи Tele2 для новых клиентов предлагают приобрести смартфон со скидкой в 20%, но при условии приобретения тарифа и комплексной страховки.
Происшествия
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Футбол
Хавбек «Лилля» Сумаре может стать игроком «Челси» или МЮ
Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре уже в зимнее трансферное окно может сменить команду.20-летний хавбек выбирает между "Челси" и МЮ.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Шоу-бизнес
В восьмой раз женится 75-летний Максим Дунаевский
В ближайшее время Максим и Алла намерены сыграть свадьбу. Для Дунаевского это будет уже восьмой брак.
Политика
Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности
Россия и США провели в четверг в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Музыка
Малышева перепела хит Билли Айлиш
Политика
МИД Германии сообщил о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился соблюдать перемирие в стране, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Футбол
«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро
Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Космос
Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС
Баскетбол
«Реал» проиграл «Химкам» в матче Евролиги
"Химки" одержали победу над мадридским "Реалом" в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Общество
СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко
Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Общество
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин
Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Футбол
Защитник молодежки ЦСКА Елеев присоединился к первой команде на сборах
Пресс-служба армейцев сообщает, что 18-летний защитник ЦСКА Максим Елеев будет проводить сборы с основной командой.
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
Наука