Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это неприемлемо, однако Россия все равно их исполняет, передает РИА «Новости».

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Политика Путин назначил Мишустина премьер-министром Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте Кремля.

Гаджеты Клиентам Tele2 предлагают купить популярные смартфоны со скидкой 20% В салонах связи Tele2 для новых клиентов предлагают приобрести смартфон со скидкой в 20%, но при условии приобретения тарифа и комплексной страховки.

Политика Мишустин выступил против налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.

Общество СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.