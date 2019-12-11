Политика

RT на русскомRT на русскомПутин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе. По его словам, в этой деятельности к наследникам пособников нацистов присоединились «некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».
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«Наш ответ на ложь — это правда»

Известия16:01

Путин назвал беспардонной ложью «антисоветскую» резолюцию Европарламента

Интерфакс09:23

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Газета.Ru11:17

Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

РБК09:40

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

RT на русском15:41

Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой

РИА Новости09:10

Путин предположил, что пытающиеся исказить правду о войне не умеют читать

ТАСС09:06
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Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

Российская газета 16:32
Политика

Суд Киева приговорил депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы

Святошинский райсуд Киева заочно приговорил депутата Госдумы Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы.
Известия 09:18
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11:59
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки

RT на русском 16:36
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11:37
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии.
Москва 24 14:13
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
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Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Хоккей

Тренер «Далласа» уволен за неподобающее поведение

Рика Боунеса, числящегося в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня прошлого года, назначили исполнять обязанности главного тренера.
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Кино

Названы актеры нового фильма «Один дома»

РЕН ТВ 13:33
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings 17:07
Космос

Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Ferra вчера в 22:45
Здоровье

В Австрии успешно пересадили мертвое сердце живому пациенту

Врачи Городской клинической больницы (ГКБ) Вены провели успешную девятичасовую операцию по пересадке мертвого сердца живому пациенту, информирует телерадиокомпания ORF.
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США уже не справляются с ролью мирового жандарма — эксперт

Соединённые Штаты уже не справляются с ролью мирового жандарма.
REGNUM 09 декабря в 05:37
Здоровье

Число заболевших ОРВИ и гриппом в области растет с каждой неделей

Показатель заболеваемости на территории города выше эпидемического порога на 0,4%. По данным оперативного мониторинга вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследовано 16 человек на грипп, положительных находок не обнаружено.
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Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров

В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Тавто.Ру 01:15
Политика

Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09 декабря в 19:53
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

Взгляд.ру вчера в 04:28
Финансы

«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro

Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ 18:41
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Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом

Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и всеми инцидентами, которые происходят на его почве в Соединённых Штатах и в мире.
RT на русском 19:17
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Политика

Дональд Трамп оценил прошедшую с Сергеем Лавровым встречу

Дональд Трамп в своем Twitter подвёл итог встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Газета Кемерова вчера в 21:34
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
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Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

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В Москве 12 декабря изменится движение в связи с прощанием с Лужковым

В центре Москвы 12 декабря изменят схему движения и порядок работы общественного транспорта в связи с траурными мероприятиями в храме Христа Спасителя.
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