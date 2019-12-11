Политика
RT на русскомПутин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе. По его словам, в этой деятельности к наследникам пособников нацистов присоединились «некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».
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Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
Политика
Суд Киева приговорил депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы
Святошинский райсуд Киева заочно приговорил депутата Госдумы Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы.
Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Хоккей
Тренер «Далласа» уволен за неподобающее поведение
Рика Боунеса, числящегося в тренерском штабе «Далласа» с 22 июня прошлого года, назначили исполнять обязанности главного тренера.
Кино
Названы актеры нового фильма «Один дома»
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Космос
Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе
Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Здоровье
В Австрии успешно пересадили мертвое сердце живому пациенту
Врачи Городской клинической больницы (ГКБ) Вены провели успешную девятичасовую операцию по пересадке мертвого сердца живому пациенту, информирует телерадиокомпания ORF.
Армия и оружие
США уже не справляются с ролью мирового жандарма — эксперт
Соединённые Штаты уже не справляются с ролью мирового жандарма.
Здоровье
Число заболевших ОРВИ и гриппом в области растет с каждой неделей
Показатель заболеваемости на территории города выше эпидемического порога на 0,4%. По данным оперативного мониторинга вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследовано 16 человек на грипп, положительных находок не обнаружено.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров
В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Политика
Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА "Новости".
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Финансы
«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro
Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и всеми инцидентами, которые происходят на его почве в Соединённых Штатах и в мире.
Политика
Дональд Трамп оценил прошедшую с Сергеем Лавровым встречу
Дональд Трамп в своем Twitter подвёл итог встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Транспорт
В Москве 12 декабря изменится движение в связи с прощанием с Лужковым
В центре Москвы 12 декабря изменят схему движения и порядок работы общественного транспорта в связи с траурными мероприятиями в храме Христа Спасителя.