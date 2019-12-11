Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе. По его словам, в этой деятельности к наследникам пособников нацистов присоединились «некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

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