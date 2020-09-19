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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин обвинил США в создании Россией гиперзвукового оружия

Россия вынуждена была создать гиперзвуковое оружие по вине США, которые вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.В источнике
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РБК

Путин назвал имя автора гиперзвукового блока «Авангард»

РБК07:37
Комсомольская правда

Путин назвал стратегическое оружие России

Комсомольская правда07:20
URA.Ru

Путин раскрыл создателя российского «оружия будущего»

URA.Ru07:12
Коммерсантъ

Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

Коммерсантъ07:04
РИА Новости

Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард»

РИА Новости07:23
Газета.Ru

Путин рассказал, что вынудило Россию создавать гиперзвуковое оружие

Газета.Ru07:29
RT на русском

Путин наградил орденом создателя боевого блока «Авангард»

RT на русском08:25

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку, он является рекордсмен по сроку среди всех российских глав регионов – он возглавлял регион с 1993 года, 6 сроков подряд.
Радио Маяк17 сентября в 12:11
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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