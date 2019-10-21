Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС поделился ожиданиями от беспрецедентной полноформатной встречи на высшем уровне, предупредил о риске возникновения экономического противостояния крупных держав на континенте и рассказал о масштабах военно-технической и гуманитарной помощи странам Африки.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканский стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях. Об этом российский президент заявил в интервью ТАСС.

Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран

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