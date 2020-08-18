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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Глава государства объяснил позицию Москвы канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.В источнике
Штеффен Зайбертнемецкий политик
Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.
С чего всё началось
В сообщении, опубликованном в этот же день на сайте
 Кремля отмечается, что российская сторона акцентировала внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства в события Белоруссии извне, которые могли привести к «дальнейшей эскалации кризиса».
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