Политика
Мой БрянскПутин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.
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с чего всё началось
Путин в интервью ТАСС сказал, что служащих Росгвардии действительно можно назвать «ранимыми и трепетными», ведь они не только работают на демонстрациях, но и пойдут под пули, если понадобится отстаивать интересы государства.Телеканал 360°02:21
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Космос
«Роскосмос» отправил «на пенсию» самый старый спутник наблюдения за ЧС
Происшествия
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство
Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Наука
У африканских рыб появилась возможность продлевать себе жизнь
Несколько видов рыб, которые обитают в водоемах Африки, при эволюции смогли научиться продлевать себе жизнь.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
Политика
Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации
Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Здоровье
Более половины россиян боятся коронавируса
60% респондентов отметили, что вероятность заболеть вирусом низкая, 28% россиян уверены в том, что им и их близким болезнь не грозит и только каждый девятый (11%) допускает высокую вероятность заражения инфекцией.
Футбол
Источник: «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Гента»
Нападающий «Гента» Джонатан Дэвид может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Политика
Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии
Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Политика
Путин заявил о сокращении тюремного населения России в два раза
C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину».
Технологии
Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows
Из системы уберут плиточный интерфейс. Компания Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Политика
США ввели новые санкции против России
Ограничения затрагивают 13 юрлиц из России, Китая, Турции и Ирана. США введут новые санкции против России.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Армия и оружие
Армия Сирии сбила в Идлибе турецкий беспилотник
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Общество
Российские ветераны получат ко Дню Победы кнопочные мобильные телефоны
Российским ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы подарят мобильные телефоны, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Экономика
«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива
Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Здоровье
Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины разместило на своем сайте два мультфильма, которые рассказывают, что такое коронавирус и как снизить возможность заражения.
Футбол
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой
Авто
Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept
Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.