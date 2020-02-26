с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.

Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве

Происшествия ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.

Финансы Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.

Общество Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.

Здоровье Более половины россиян боятся коронавируса 60% респондентов отметили, что вероятность заболеть вирусом низкая, 28% россиян уверены в том, что им и их близким болезнь не грозит и только каждый девятый (11%) допускает высокую вероятность заражения инфекцией.

Политика В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".

Технологии Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows Из системы уберут плиточный интерфейс. Компания Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.

Политика США ввели новые санкции против России Ограничения затрагивают 13 юрлиц из России, Китая, Турции и Ирана. США введут новые санкции против России.

Экономика «Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.

Политика Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.

Здоровье Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе Министерство здравоохранения Украины разместило на своем сайте два мультфильма, которые рассказывают, что такое коронавирус и как снизить возможность заражения.