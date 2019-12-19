Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин объяснил дешевый газ для Белоруссии

Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.
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Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске

ТАСС07:41

Россия не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ

РИА Новости06:50

Президент РФ: Дотировать Белоруссию было бы ошибочно

Фонтанка.Ру06:24

Путин: Россия не будет дотировать Белоруссию низкими ценами на газ

Коммерсантъ06:46

РФ не может дотировать белорусскую экономику снижением цены на газ – Путин

REGNUM06:31

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

Lenta.ru06:47

Путин объяснил, почему РФ не готова продавать Минску по цене как для Смоленска

Life.ru06:17
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Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

Коммерсантъ 09:06
Общество

Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
ТАСС 04:55
Политика

Путин отказался проводить «чистку» среди силовиков из-за дела Голунова

Президент России Владимир Путин не намерен устраивать «чистку» в органах безопасности.
SM News 05:49
Политика

В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России

Газета.Ru 06:42
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Политика

ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Российская газета 09:09
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Авто

Kia готовит новый компактный кроссовер

В инженерных цехах Kia кипит работа по созданию нового компактного кроссовера для глобального рынка.
Quto.ru 09:23
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Общество

Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
РИА Новости 09:11
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Политика

Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.
Вести.Ru вчера в 22:40
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News 07:07
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Политика

Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства

Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке.
Известия 07:54
Политика

Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Экономика сегодня 07:19
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 16 декабря в 10:21
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае

Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
АМИТЕЛ 09:06
Политика

Куйвашев оценил слова Путина о метро в Екатеринбурге

У губернатора появилась уверенность, что будет построена вторая ветка Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал в Instagram слова президента Владимира Путина о строительстве метро в Екатеринбурге.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:46
Футбол

Слуцкий стал главным тренером «Рубина»

РИА Новости 09:22
Экономика

Гончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат.
Украина.ру 07:36
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Футбол

Французский футболист получит паспорт РФ ради Евро-2020

Известия вчера в 18:53
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Общество

Угроза наводнения в Петербурге миновала

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге открыты, сообщает дирекция КЗС.
Российская газета 03:04
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
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