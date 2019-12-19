Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Общество Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.

Политика ЕС продлил санкции против России Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

Авто Kia готовит новый компактный кроссовер В инженерных цехах Kia кипит работа по созданию нового компактного кроссовера для глобального рынка.

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Общество Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

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Происшествия Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Политика Куйвашев оценил слова Путина о метро в Екатеринбурге У губернатора появилась уверенность, что будет построена вторая ветка Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал в Instagram слова президента Владимира Путина о строительстве метро в Екатеринбурге.