Политика
Lenta.ruПутин объяснил дешевый газ для Белоруссии
Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.
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Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Космос
Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки
Пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 18 декабря, сообщается на сайте Европейского космического агентства.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Технологии
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Политика
Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Политика
Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»
Европарламент призвал в своей новой резолюции власти РФ отменить закон об «иностранных агентах».
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Наука
У человека нашли связанные с уровнем дохода генетические локусы
Ученые из Великобритании и Швеции нашли 149 локусов в генетической последовательности, которые связаны с уровнем дохода.
Политика
Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы
Из-за судебной реформы, продвигаемой правящей партией «Право и Справедливость», Польша может быть изгнана из Евросоюза.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Финансы
Эксперт прокомментировал прогноз ФРС по обвалу доллара к Новому году
Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Федеральной резервной системы США по обвалу доллара к Новому году.
Общество
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар
Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Футбол
Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Кино
Представлены первые кадры из нового фильма Кристофера Нолана
Представлены первые кадры из нового триллера режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод".
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Гаджеты
Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro
Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.