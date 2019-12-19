Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин объяснил дешевый газ для Белоруссии

Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.
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Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске

ТАСС07:41

Россия не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ

РИА Новости06:50

Путин: Россия не будет дотировать Белоруссию низкими ценами на газ

Коммерсантъ06:46

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

Lenta.ru06:47

РФ не может дотировать белорусскую экономику снижением цены на газ – Путин

REGNUM06:31

Президент РФ: Дотировать Белоруссию было бы ошибочно

Фонтанка.Ру06:24

Путин объяснил, почему РФ не готова продавать Минску по цене как для Смоленска

Life.ru06:17
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Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Вести.Ru 12:24
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
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Космос

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Пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится 18 декабря, сообщается на сайте Европейского космического агентства.
Коммерсантъ 17 декабря в 20:34
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Происшествия

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Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
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Происшествия

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Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек

РБК вчера в 14:14
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
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Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»

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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

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Ученые из Великобритании и Швеции нашли 149 локусов в генетической последовательности, которые связаны с уровнем дохода.
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Из-за судебной реформы, продвигаемой правящей партией «Право и Справедливость», Польша может быть изгнана из Евросоюза.
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Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
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Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

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Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
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Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
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Представлены первые кадры из нового фильма Кристофера Нолана

Представлены первые кадры из нового триллера режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод".
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