Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин объяснил длительность карантина в России

Карантинные мероприятия сроком в один месяц необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, говоря о мерах по сдерживанию распространения нового вируса. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 апреля.
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Путин объяснил необходимость продления карантинных мероприятий

РИА Новости09:32

Владимир Путин рассказал, зачем нужен карантин до мая

Комсомольская правда09:30

Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсуждает меры, которые принимает государство для борьбы с коронавирусом

Эхо Москвы09:05

Путин объяснил длительность карантина в России

Lenta.ru09:20

Путин объяснил продление нерабочего периода до мая

Известия09:07

Путин: Карантинные мероприятия до мая необходимы

РЕН ТВ09:06

Путин рассказал о пути борьбы с коронавирусом, «подрывающим экономику»

Московский Комсомолец09:21
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Здоровье

Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает

Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
REGNUM 09:36
Общество

Демба Ба обвинил французских учёных в расизме и предложил бунтовать

Ещё несколько футболистов выступили против предложения двух профессоров тестировать вакцину от коронавируса на представителях Африки.
Евро-футбол.ру 08:28
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 08:40
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Футбол

Сафонов стал самым дорогим голкипером РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев расположился в списке на четвертом месте (восемь миллионов евро), а пятым стал еще один представитель «Краснодара» Станислав Крицюк (четыре миллиона евро).
Metaratings 07:53
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $34,48 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 15,2% до 34,48 долларов.
Аргументы и Факты 09:09
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM вчера в 05:35
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк празднует день рождения на больничной койке

Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Свой очередной день рождения артистка встретит на больничной койке.
Вести Подмосковья 03:03
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Народные новости 02:56
Общество

Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Мэр столицы подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать за нарушение режима изоляции на 4 тысячи рублей.
Эхо Москвы вчера в 09:00
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах

На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
SM News вчера в 05:21
Политика

Песков: Кремль разберется в пожертвованиях на борьбу с коронавирусом

Москва, 3 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Администрация президента России изучит ситуацию с пожертвованиями на борьбу с коронавирусом, которые собирают главы регионов, заявил 3 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
REGNUM 06:18
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров считает, что вспышка коронавируса в России закончится к лету.
МР7.ру вчера в 01:45
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
NewInform вчера в 02:33
Здоровье

Пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области

В Саратовской области скончался больной коронавирусом.
ФедералПресс 08:51
Экономика

Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Закон о "кредитных каникулах" для граждан и бизнеса начнет работу в ближайшие дни.
Российская газета 09:18
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области продлят до 20 апреля

Областные власти намерены ввести несколько вариантов ограничений для разных районов региона Действие режима самоизоляции в Свердловской области планируется продлить до 20 апреля.
Правда УрФО 09:25
Общество

Арестованный замглавы Генштаба ВС РФ отстранен от должности

Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
SakhaNews 07:59
Общество

Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
News.ru 09:02
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета 07:10
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
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