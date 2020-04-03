Коронавирус
Lenta.ruПутин объяснил длительность карантина в России
Карантинные мероприятия сроком в один месяц необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, говоря о мерах по сдерживанию распространения нового вируса. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 апреля.
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Здоровье
Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает
Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
Общество
Демба Ба обвинил французских учёных в расизме и предложил бунтовать
Ещё несколько футболистов выступили против предложения двух профессоров тестировать вакцину от коронавируса на представителях Африки.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Футбол
Сафонов стал самым дорогим голкипером РПЛ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев расположился в списке на четвертом месте (восемь миллионов евро), а пятым стал еще один представитель «Краснодара» Станислав Крицюк (четыре миллиона евро).
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $34,48 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 15,2% до 34,48 долларов.
Политика
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк празднует день рождения на больничной койке
Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Свой очередной день рождения артистка встретит на больничной койке.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Шоу-бизнес
Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Общество
Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции в Москве
Мэр столицы подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать за нарушение режима изоляции на 4 тысячи рублей.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Политика
Песков: Кремль разберется в пожертвованиях на борьбу с коронавирусом
Москва, 3 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Администрация президента России изучит ситуацию с пожертвованиями на борьбу с коронавирусом, которые собирают главы регионов, заявил 3 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров считает, что вспышка коронавируса в России закончится к лету.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
Здоровье
Пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области
В Саратовской области скончался больной коронавирусом.
Экономика
Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»
Закон о "кредитных каникулах" для граждан и бизнеса начнет работу в ближайшие дни.
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области продлят до 20 апреля
Областные власти намерены ввести несколько вариантов ограничений для разных районов региона Действие режима самоизоляции в Свердловской области планируется продлить до 20 апреля.
Общество
Арестованный замглавы Генштаба ВС РФ отстранен от должности
Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
Шоу-бизнес
Певица Алекса увела жениха у беременной подруги
Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.