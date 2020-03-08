В Кремле слова Суркова назвали частным мнением, напомнив, что тот больше не работает в администрации главы государства. Сам Путин отметил, что готов к двум президентским срокам подряд, однако уверен, что в стране нужно закрепить сменяемость власти.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу» Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.

Общество Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Экономика В группе риска оказались 38 российских банков В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".

Происшествия Участниц женского марша против насилия избили и задержали В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».

Общество В Липецкой области введены дополнительные меры из-за коронавируса За минувшие сутки, по состоянию на 19:00, 8 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Общество Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.

Происшествия Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Общество Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить "В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.

Киберспорт В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2 В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.

Общество Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин Денис Туголуков / Новый Калининград Правительство Италии подготовило распоряжение о закрытии области Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт с целью ограничения распространения коронавируса.