Политика
РБКПутин объяснил идею ограничить число президентских сроков
В Кремле слова Суркова назвали частным мнением, напомнив, что тот больше не работает в администрации главы государства. Сам Путин отметил, что готов к двум президентским срокам подряд, однако уверен, что в стране нужно закрепить сменяемость власти.
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Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 1:0 (1-й тайм)
Мерсисайдское дерби рассудит Майк Дин. «Манчестер Юнайтед» с 42-я очками на счету находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
Политика
Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
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Оксана Самойлова заявила о желании поскорее вернуться в Россию
Поклонники связали желание Оксаны Самойловой поскорее вернуться домой с выходкой ее мужа.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Футбол
Степаненко не поможет «Шахтеру» в первом матче с «Вольфсбургом»
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко выбыл из строя на неопределенный срок.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила традиционный праздник весны из-за болезни
Певица Алла Пугачева из-за болезни была вынуждена отменить праздник весны, который устраивает каждый год.
Экономика
В группе риска оказались 38 российских банков
В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
Происшествия
Участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Общество
В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом
Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Происшествия
Число жертв обрушения отеля в Китае достигло десяти
Число погибших при обрушении отеля в китайской провинции Фуцзянь возросло до 10 человек.
Общество
В Липецкой области введены дополнительные меры из-за коронавируса
За минувшие сутки, по состоянию на 19:00, 8 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Общество
Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.
Происшествия
Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле
Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Киберспорт
В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2
В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.
Общество
Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин
Денис Туголуков / Новый Калининград Правительство Италии подготовило распоряжение о закрытии области Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт с целью ограничения распространения коронавируса.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.