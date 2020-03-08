Политика

РБКРБКПутин объяснил идею ограничить число президентских сроков

В Кремле слова Суркова назвали частным мнением, напомнив, что тот больше не работает в администрации главы государства. Сам Путин отметил, что готов к двум президентским срокам подряд, однако уверен, что в стране нужно закрепить сменяемость власти.
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Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков

РИА Новости10:38

Путин заявил о необходимости ограничить количество президентских сроков

Коммерсантъ09:10

Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить ради сменяемости власти

ТАСС06:33

Путин объяснил, как он приготовился перестать быть президентом

Московский Комсомолец07:12

Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

Известия07:03

Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Газета.Ru06:49

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

РБК08:03
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Политика

Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу»

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
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Участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
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В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом

Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
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В Липецкой области введены дополнительные меры из-за коронавируса

За минувшие сутки, по состоянию на 19:00, 8 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
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Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом

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Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
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"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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Газета.Ru 11:59
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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Власти Италии готовятся закрыть Ломбардию и другие регионы на карантин

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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06 марта в 18:24
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