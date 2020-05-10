с чего всё началось

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином. Однако патриотизм не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Патриотизм означает, что нужно посвятить себя развитию России, её движению вперед.

Общество В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса В пресс-службе администрации китайской северо-восточной провинции Цзилинь проинформировали о том, что городской уезд Шулань был признан зоной высокого риска COVID-19 после инфицирования 11 человек коронавирусом нового типа. 2

Общество В Волгоградской области проработают варианты развития эпидситуации Профильным ведомствам было поручено проработать план действий в случае различных вариантов развития ситуации, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. 16

Происшествия Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 138

Общество Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2K

Общество МВД отказалось ужесточать ответственность за побои Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции. 341

Общество Москвичей предупредили о резком изменении погоды Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество В Минске, несмотря на пандемию, провели парад Победы В Минске, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, провели парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как и обещал президент республики Александр Лукашенко. 1

Происшествия Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы По словам соседки, женщина просидела на скамейке несколько часов без телефона и ключей от дома.

Общество Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. 259

Политика МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России. 601

Единоборства Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице. 70

Шоу-бизнес Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро. 168

Экономика Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке. 264

Общество ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg. 7

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 936

Политика Украина назвала звонки Меркель Путину залогом спокойного сна Личный контроль канцлера Германии Ангелы Меркель вопросов урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе позволяет украинцам не бояться внезапной эскалации ситуации, считает посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Происшествия У Нижегородского кремля сошел грунт Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт. 24

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 1,2K