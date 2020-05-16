Политика
РИА НовостиПутин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
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Путин: Россия обладает современными видами вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира
Комсомольская правда05:39
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Общество
В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах
Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
Политика
Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор
Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Общество
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом
Российская газета 16:17
Общество
Минобороны обновило коронавирусную статистику в армии
Минообороны обновило статистику по заразившимся коронавирусом.
Вести.Ru 14:10
Происшествия
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru вчера в 20:09
Политика
Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны ЕС должны принимать решение об открытии границ согласованно.
РИА Новости 16:01
Общество
Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»
Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
Здоровье
Онищенко предостерег от неправильной вакцинации от коронавируса
Как уверяет Онищенко, требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие, так как существует риск, что она окажется или малоэффективной, или дающей нежелательные побочные эффекты.
Журналистская правда 05:21
Политика
Минфин США вновь попросил американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США попросило федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства.
ТАСС 15:23
Армия и оружие
Пентагон опубликовал новые данные о встречах с НЛО
РЕН ТВ вчера в 00:49
Политика
Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар
Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
Шоу-бизнес
Муцениеце подала на развод с Прилучным
Актирса подтвердила, что уже подала необходимые документы на расторжение брака с Прилучным.
Слово и Дело 02:44
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Культура
Настя Ивлеева поддержит свою популярность в «Вечернем Урганте»
Большой пятничный выпуск программы "Вечерний Ургант" выйдет в эфир Первого канала 15 мая 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 11:35
Наука
Прототип квантового радара создали
Австрийские исследователи разработали прототип первого квантового радара. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Здоровье
Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне
Коронавирус нового типа подтвержден у более чем 50 медицинских работников в Чеченской республике, заявил глава регионального министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов.
Газета.Ru 13:09
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Трагическая новость пришла из московского баскетбольного клуба ЦСКА 16 мая. В возрасте 44-х лет скончался врач армейцев Роман Абжелилов.
Газета.Ru 14:23
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова, перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Труд 08:26
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня вчера в 11:23
Гаджеты
Samsung раздает дорогие подарки своим покупателям
Samsung раздает дорогие подарки покупателям своей продукции, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:38
Кино
Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон
В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру вчера в 07:36
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
В больницах российских сгорело два аппарата ИВЛ «Авента-М» вместе с больными.
Эхо Москвы 15:17
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт 11:34