Политика

Газета.RuГазета.RuПутин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

В ходе рассмотрения поправок в российскую Конституцию звучали предложения отменить ограничение числа президентских сроков, рассказал Путин. При этом, по мнению президента, такие ограничения лучше сохранить, так как для России важно гарантировать сменяемость власти.
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Путин объяснил необходимость ограничения количества президентских сроков

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