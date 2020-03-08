Политика

Газета.RuГазета.RuПутин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

В ходе рассмотрения поправок в российскую Конституцию звучали предложения отменить ограничение числа президентских сроков, рассказал Путин. При этом, по мнению президента, такие ограничения лучше сохранить, так как для России важно гарантировать сменяемость власти.
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Путин заявил о необходимости ограничить число президентских сроков для сменяемости власти

Life.ru07:10

Путин порассуждал о неограниченном количестве президентских сроков

Lenta.ru08:02

Путин объяснил, как он приготовился перестать быть президентом

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РБК08:03

Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Газета.Ru06:49

Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить ради сменяемости власти

ТАСС06:33
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Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.
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Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

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Сын Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»

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Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.
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