В ходе рассмотрения поправок в российскую Конституцию звучали предложения отменить ограничение числа президентских сроков, рассказал Путин. При этом, по мнению президента, такие ограничения лучше сохранить, так как для России важно гарантировать сменяемость власти.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Энергетика В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

Политика Зеленский оценил переговоры с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.

Политика В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.

Общество Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.

Политика У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.

Общество В Италии 12 провинций закрывают на карантин Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничит выезд и передвижении по Ломбардии и двенадцати провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето.

Культура В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.

Политика Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.