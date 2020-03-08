Политика
Газета.RuПутин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
В ходе рассмотрения поправок в российскую Конституцию звучали предложения отменить ограничение числа президентских сроков, рассказал Путин. При этом, по мнению президента, такие ограничения лучше сохранить, так как для России важно гарантировать сменяемость власти.
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Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО
В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Политика
Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1 (2-й тайм)
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Хоккей
Петербургский СКА в третьем овертайме обыграл «Витязь»
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
Лукашенко: Белоруссии предлагают купить более 6 млн тонн нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску поступает много предложений относительно поставок нефти и переработки нефти на белорусских заводах.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном.
Шоу-бизнес
Сын Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»
Известная российская певица Полина Гагарина официально может исполнять песню «Кукушка», которую написал лидер группы «Кино» Виктор Цой.
Биатлон
Определился состав на мужской масс-старт этапа Кубка мира в Нове-Месте
Масс-старт станет последним в расписании мужских соревнований на этапе Кубка мира в Нове-Месте.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Экономика
Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Общество
Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой
Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа.
Футбол
Российская модель Лиман: реально верю, что в футболе геев нет
Российская модель и болельщица Мария Лиман высказалась о поддержке ЛГБТ-сообщества в футболе и об игроках-геях.
Футбол
Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса
Министр спорта Италии поддержал инициативу президента Итальянской ассоциации игроков Дамиано Томмази отменить все матчи во всех лигах.
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.
Общество
В Италии 12 провинций закрывают на карантин
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничит выезд и передвижении по Ломбардии и двенадцати провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето.
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Единоборства
Адесанья защитил чемпионский титул UFC в среднем весе
Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, победив по решению судей Йоэля Ромеро.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Космос
Администрация Дональда Трампа намерена приостановить строительство телескопа NASA WFIRST
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.