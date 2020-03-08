В ходе рассмотрения поправок в российскую Конституцию звучали предложения отменить ограничение числа президентских сроков, рассказал Путин. При этом, по мнению президента, такие ограничения лучше сохранить, так как для России важно гарантировать сменяемость власти.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Здоровье Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи «Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», – цитирует издание Focus.de Йенса Тесманна, члена профессиональной ассоциации немецких дерматологов.

Общество Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Коми Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.

Армия и оружие «Супер-Калашников» поступит в войска до конца этого года Новейшие автоматы АК-12 и экипировка «Ратник» последнего поколения до конца года поступят на вооружение легендарной 150-я мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области на территории Южного военного округа.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Энергетика В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Наука Физики построили рекордно длинную микроволновую квантовую связь Группа физиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха под руководством профессора Андреаса Вальрафа (Andreas Wallraff) связала два сверхпроводящих чипа, каждый из которых находился в отдельном рефрижераторе, с помощью микроволнового резонатора (волновода) длинной 5 метров.