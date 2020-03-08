Политика
Газета.RuПутин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
В ходе рассмотрения поправок в российскую Конституцию звучали предложения отменить ограничение числа президентских сроков, рассказал Путин. При этом, по мнению президента, такие ограничения лучше сохранить, так как для России важно гарантировать сменяемость власти.
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Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Хоккей
«Автомобилист» переиграл «Сибирь» и сократил отставание в серии
«Автомобилист» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции переиграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 5-1.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити» в мерсисайдском дерби
Мерсисайдское дерби рассудит Майк Дин. «Манчестер Юнайтед» с 42-я очками на счету находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
«Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», – цитирует издание Focus.de Йенса Тесманна, члена профессиональной ассоциации немецких дерматологов.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Общество
Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство
Телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.
Футбол
Слуцкий: первая желтая карточка Кварацхелии вызывает большие вопросы
Большие вопросы вызывает первая желтая карточка Хвичи.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца этого года
Новейшие автоматы АК-12 и экипировка «Ратник» последнего поколения до конца года поступят на вооружение легендарной 150-я мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области на территории Южного военного округа.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Армия и оружие
Спустя 75 лет авиабомба достигла своей цели, покарав фашистов на Донбассе и уничтожив их технику
Всё чаще во время подлых обстрелов в качестве своих целей украинские каратели выбирают объекты гражданской инфраструктуры и дома мирных жителей Республики, при этом для корректировки прицельного огня используют беспилотные летательные аппараты.
Культура
Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»
Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
Космос
Взрыв гигантской звезды Бетельгейзе угрожает Земле и человечеству
Астрономы и астрофизики уже давно следят за поведением гигантской звезды Бетельгейзе, расположенной в Млечном Пути.
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Здоровье
В Депздраве разъяснили правила сдачи анализов на коронавирус
В департаменте здравоохранения столицы объяснилии правила прохождения карантина по коронавирусу.
Наука
Физики построили рекордно длинную микроволновую квантовую связь
Группа физиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха под руководством профессора Андреаса Вальрафа (Andreas Wallraff) связала два сверхпроводящих чипа, каждый из которых находился в отдельном рефрижераторе, с помощью микроволнового резонатора (волновода) длинной 5 метров.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.