Политика
РБКПутин объяснил идею ограничить число президентских сроков
В Кремле слова Суркова назвали частным мнением, напомнив, что тот больше не работает в администрации главы государства. Сам Путин отметил, что готов к двум президентским срокам подряд, однако уверен, что в стране нужно закрепить сменяемость власти.
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Политика
Эрдоган призвал Грецию открыть границу и пустить мигрантов в Европу
На прошлой неделе Турция открыла границы с ЕС для нелегальных мигрантов, поскольку не справилась с новой волной беженцев из Сирии.
Энергетика
Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Фигурное катание
Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве
Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Политика
Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом
Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram
Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
Энергетика
В Польше опубликовали новые правила транзита российского газа
Оператор польского участка газопровода Ямал — Европа опубликовал проект новых правил транспортировки газа.
Футбол
«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании
Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Футбол
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса
Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Игры
Опубликованы системные требования DOOM Eternal
Через две недели ожидается релиз DOOM Eternal. Сегодня Bethesda опубликовала системные требования игры.
Здоровье
Число случаев COVID-19 во Франции превысило тысячу
Во Франции за сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число больных достигло 1 126, сообщили в воскресенье вечером в Главном управлении здравоохранения страны.
Армия и оружие
Polityka (Польша): американское ядерное оружие в Польше? Не стоит обольщаться (Polityka)
Новости о размещении части запасов ядерного оружия в Польше, разумеется, провоцируют много эмоций, но я убежден, что США его к нам не перебрасывают.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины
"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Происшествия
Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии
Круизный лайнер Grand Princess, который находится на карантине у берегов Калифорнии из-за зафиксированной на его борту вспышки коронавируса, получил разрешение пришвартоваться в порту Окленда.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Футбол
Футболисты в Италии грозят забастовкой, если не остановят чемпионат
Итальянские футболисты выразили готовность объявить забастовку, если чемпионат Италии не будет приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.