Политика

РБКРБКПутин объяснил идею ограничить число президентских сроков

В Кремле слова Суркова назвали частным мнением, напомнив, что тот больше не работает в администрации главы государства. Сам Путин отметил, что готов к двум президентским срокам подряд, однако уверен, что в стране нужно закрепить сменяемость власти.
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Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков

РИА Новости10:38

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

РБК08:03

Путин порассуждал о неограниченном количестве президентских сроков

Lenta.ru08:02

Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

Известия07:03

Путин объяснил, как он приготовился перестать быть президентом

Московский Комсомолец07:12

Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Газета.Ru06:49

Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить ради сменяемости власти

ТАСС06:33
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Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
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Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
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"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
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Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram

Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
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Оператор польского участка газопровода Ямал — Европа опубликовал проект новых правил транспортировки газа.
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Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
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В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

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В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
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Опубликованы системные требования DOOM Eternal

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Число случаев COVID-19 во Франции превысило тысячу

Во Франции за сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число больных достигло 1 126, сообщили в воскресенье вечером в Главном управлении здравоохранения страны.
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Polityka (Польша): американское ядерное оружие в Польше? Не стоит обольщаться (Polityka)

Новости о размещении части запасов ядерного оружия в Польше, разумеется, провоцируют много эмоций, но я убежден, что США его к нам не перебрасывают.
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В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
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Лайнер Grand Princess войдет в порт Окленда в Калифорнии

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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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