Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл поправок в основной закон.

Политика Путин поручил запустить в России бесплатный интернет Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января предложил запустить в России бесплатный интернет с российскими соцсетями и сайтами.

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Происшествия В Якутии не стали возбуждать дело против «шамана» Габышева Следственные органы в Якутии не стали возбуждать уголовное дело против самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.

Игры Metro Redux выйдет на Nintendo Switch Metro Redux выйдет на консоли Nintendo Switch 28 февраля 2020 года. Стоимость игры составит ₽2 999.

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Политика Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и изменения российской Конституции несут «угрозы» Украине.

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Фигурное катание Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.

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