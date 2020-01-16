Политика

RT на русскомRT на русскомПутин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл поправок в основной закон.
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Путин: поправки в Конституцию направлены на развитие России как правового государства

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