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RT на русскомПутин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл поправок в основной закон.
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Путин: поправки в Конституцию направлены на укрепление роли гражданского общества и регионов
Интерфакс - Россия07:08
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