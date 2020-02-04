Политика
RT на русскомПутин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
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Политика
Лукашенко рассказал об окончании «периода холода» в отношениях с США
Глава белорусского государства Александр Лукашенко по итогу визита в республику американского госсекретаря Майка Помпео заявил об окончании «периода холода» в отношениях с Вашингтоном.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Культура
Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии
Футбол
Тухель прокомментировал конфликт с Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал неприятный эпизод, произошедший во время замены Килиана Мбаппе.
Здоровье
Эксперты назвали реальное число зараженных смертельным коронавирусом
В ходе исследования ученые установили, что каждый инфицированный вирусом способен заразить от двух до трех человек и что эпидемия удваивалась каждые 6,4 дня.
Происшествия
В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего
Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Кино
В сеть слили фрагмент из невышедшего сериала по «Звездным войнам»
На YouTube появился ролик с фрагментами сериала по мотивам киносаги "Звездные войны".
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
Клишас: Обсуждение поправок по местному самоуправлению займет неделю
Рабочая группа по изменениям в Конституцию планирует в течение недели сформулировать предложения, касающиеся местного самоуправления, рассказал журналистам ее сопредседатель Андрей Клишас.
Общество
В Одессе националисты снесли последний барельеф Жукову
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Наука
Ученые выяснили, как мелодия будильника влияет на скорость пробуждения
Общество
Google раскрыла доходы от YouTube
Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Армия и оружие
В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35
Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Здоровье
В Челябинской области началась эпидемия ОРВИ
В Челябинской области ситуация с заболеваемостью ОРВи оценивается как эпидемическая. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Армия и оружие
Польша закупила американские истребители F-35
Польша подписала контракт на покупку у Соединенных штатов Америки 32 истребителей F-35.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Космос
Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему
Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
Общество
В России коллекторам предоставят больше прав
Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политика
Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии
Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.