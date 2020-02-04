Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

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