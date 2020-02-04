Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
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Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий

РБК06:35

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

RT на русском06:31

Колея Путина: какова реальная причина правки конституции и смены правительства?

Forbes00:50

Путин раскрыл, связаны ли поправки в Конституцию с президентским сроком

URA.Ru06:26

Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить полномочия

ТАСС06:22

Путин рассказал о предложенных им поправках к Конституции

РИА Новости06:36

Путин назвал предложенные поправки в Конституцию «продиктованными жизнью»

Известия06:29
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Политика

Лукашенко рассказал об окончании «периода холода» в отношениях с США

Глава белорусского государства Александр Лукашенко по итогу визита в республику американского госсекретаря Майка Помпео заявил об окончании «периода холода» в отношениях с Вашингтоном.
Журналистская правда 05:00
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

News.ru 02 февраля в 07:20
Футбол

Тухель прокомментировал конфликт с Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал неприятный эпизод, произошедший во время замены Килиана Мбаппе.
Евро-футбол.ру 01 февраля в 17:25
Здоровье

Эксперты назвали реальное число зараженных смертельным коронавирусом

В ходе исследования ученые установили, что каждый инфицированный вирусом способен заразить от двух до трех человек и что эпидемия удваивалась каждые 6,4 дня.
Вечерний курьер вчера в 12:05
Происшествия

В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего

Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
Известия 05:28
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Кино

В сеть слили фрагмент из невышедшего сериала по «Звездным войнам»

На YouTube появился ролик с фрагментами сериала по мотивам киносаги "Звездные войны".
Газета.Ru 06:30
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
РБК 02:23
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Политика

Клишас: Обсуждение поправок по местному самоуправлению займет неделю

Рабочая группа по изменениям в Конституцию планирует в течение недели сформулировать предложения, касающиеся местного самоуправления, рассказал журналистам ее сопредседатель Андрей Клишас.
Российская газета 06:30
Общество

В Одессе националисты снесли последний барельеф Жукову

Московский Комсомолец 06:26
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости вчера в 15:20
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Наука

Ученые выяснили, как мелодия будильника влияет на скорость пробуждения

Национальная служба новостей вчера в 11:50
Общество

Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Известия 05:36
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК вчера в 01:52
Армия и оружие

В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35

Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Discover24 03:04
Здоровье

В Челябинской области началась эпидемия ОРВИ

В Челябинской области ситуация с заболеваемостью ОРВи оценивается как эпидемическая. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
REGNUM 06:12
Армия и оружие

Польша закупила американские истребители F-35

Польша подписала контракт на покупку у Соединенных штатов Америки 32 истребителей F-35.
Аргументы недели 02 февраля в 11:14
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Космос

Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
Naked Science вчера в 01:35
Общество

В России коллекторам предоставят больше прав

Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам.
Lenta.ru 01:15
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии

Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Газета.Ru 00:26
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
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