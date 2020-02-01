Экономика

РБКРБКПутин объяснил необходимость санации банков

«Кто-то рассердится, скажет, вот «я пострадал» [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали», — сказал глава государства.
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с чего всё началось

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАССвчера в 02:34

Подробнее о событии

Путин объяснил необходимость санации банков

РБКвчера в 05:09

Путин: санацию банков провели, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Аргументы и Фактывчера в 03:33

Путин объяснил необходимость санации российских банков

REGNUMвчера в 03:49

«Потом бы растворились куда-нибудь в Лондон»: Путин объяснил санацию банков

Царьградвчера в 03:54

Путин заявил о необходимости санации банков ради вкладчиков

News.ruвчера в 03:32

Путин: санация банков необходима, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Вести.Ruвчера в 03:15

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

ТАССвчера в 02:34
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Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Новые Ведомости вчера в 05:57
Музыка

Группа Little Big показала песню для «Евровидения»

Премьера клипа на песню Uno состоялась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает «Ридус».
ForPost 02:25
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

Лишь 30 процентов россиян регулярно откладывают деньги

Только каждый третий житель России откладывает деньги на постойной основе.
ФедералПресс вчера в 21:57
Общество

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник вчера в 13:21
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
Общество

В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:35
Здоровье

Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News вчера в 15:51
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
Тарантас Ньюс вчера в 23:44
Армия и оружие

За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР

Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 07:48
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 11 марта в 02:36
Гаджеты

Пользователи Windows жалуются на сбои после установки обновления

Пользователи Windows 10 пожаловались на так называемый "синий экран смерти", который стал появляться после установки актуального обновления.
Народные новости 00:17
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Общество

В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
Lenta.ru 02:28
Общество

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Газета.Ru вчера в 20:41
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости вчера в 15:35
Происшествия

Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке

РБК вчера в 22:17
Общество

В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

RT на русском 01:36
Шоу-бизнес

Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой

Народные новости вчера в 18:25
Политика

Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Росбалт вчера в 10:51
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение вчера в 09:13
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 12 марта в 05:42
Общество

Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
РИА Новости 00:04
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
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