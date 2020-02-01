Экономика
РБКПутин объяснил необходимость санации банков
«Кто-то рассердится, скажет, вот «я пострадал» [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали», — сказал глава государства.
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с чего всё началось
Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".ТАССвчера в 02:34
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Путин: санацию банков провели, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков
Аргументы и Фактывчера в 03:33
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Экономика
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Гаджеты
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Общество
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Общество
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Шоу-бизнес
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Армия и оружие
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В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
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Общество
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Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
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