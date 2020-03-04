Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

с чего всё началось

Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».

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