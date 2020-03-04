Экономика
REGNUMПутин объяснил необходимость санации российских банков
Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».
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с чего всё началось
Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС02:34
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Политика
Песков рассказал об отношении Путина к культу личности
Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
ОСАГО может подорожать для 15% водителей
Москва, 12 марта 2020, 11:50 — REGNUM Законопроект об индивидуализации ОСАГО повысит тарифы для 15% водителей.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Футбол
УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Авто
Great Wall показала самый бюджетный пикап Great Wall Pao
Компания Great Wall начала продажи новой линейки пикапов Great Wall Pao в октябре 2019 года.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы
Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Кино
Премьеру фильма «Мулан» отложили из-за коронавируса
Армия и оружие
В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы
Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Единоборства
Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знает
Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
В Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Омск, 13 марта 2020, 13:37 — REGNUM Жительницу Омска, вернувшуюся с Филиппин, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Футбол
Мамаев: игра с ЦСКА оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная
Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка.
Финансы
Официальный курс евро и доллара снизился в выходные
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ в выходные и понедельник, снизился на 1,7974 рубля — до 81,861 рубля.
Шоу-бизнес
Адвокат оценил шансы Оксаны Самойловой после развода с Джиганом
Адвокат Оксаны Самойловой оценил шансы модели после развода с рэпером Джиганом. Бракоразводный процесс может длится от 2-3 месяцев до года.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Общество
«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.