Экономика

РБКРБКПутин объяснил необходимость санации банков

«Кто-то рассердится, скажет, вот «я пострадал» [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали», — сказал глава государства.
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с чего всё началось

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС02:34

Подробнее о событии

Путин объяснил необходимость санации банков

РБК05:09

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

ТАСС02:34

Путин объяснил необходимость санации российских банков

REGNUM03:49

Путин: санацию банков провели, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Аргументы и Факты03:33

Путин заявил о необходимости санации банков ради вкладчиков

News.ru03:32

Путин: санация банков необходима, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Вести.Ru03:15

«Потом бы растворились куда-нибудь в Лондон»: Путин объяснил санацию банков

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Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб

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СМИ сообщили об обнаружении у президента Бразилии коронавируса

У президента Бразилии Жаира Болсонару выявили коронавирус нового типа Covid-2019, сообщает Jornal O Dia со ссылкой на источники.
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Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру вчера в 10:00
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Назван главный победитель от обрушения нефти

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Lenta.ru 00:42
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Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

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Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
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Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае

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Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
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Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса

Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
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ВФЛА оштрафована на 10 млн долларов за скандал с допингом

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Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт

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Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму

Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

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Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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