Экономика
Экономика сегодняПутин объяснил санацию российских банков
Центробанк не собирается оставлять у себя активы санированных банков и намерен выводить их на рынок, резюмировал президент в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС02:34
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Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Музыка
Пригожин оценил шансы Little Big на победу в Евровидении
Группа Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе Евровидение, имеет большие шансы на победу.
Общество
Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Общество
Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Общество
Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики
Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Общество
На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев
Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Политика
В Кремле рассказали об отношении Путина к созданию культа его личности
В январе Дмитрий Песков прокомментировал наличие культа личности Владимира Путина в Чеченской Республике.
Происшествия
В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель
На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
Шоу-бизнес
Рэпер ST и Ассоль впервые стали родителями
Супруги впервые стали родителями.
Здоровье
В Петербурге под наблюдением находятся 1335 человек из-за коронавируса
В Петербурге 1335 человек попали под медицинское наблюдение из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза страны — участники встречи обсудили в том числе волатильность на международных рынках и ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, заявил в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Политика
Украина закрыла въезд для жителей ДНР и ЛНР из-за коронавируса
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, на территории Горловки (населенный пункт в ДНР) зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Гаджеты
Камерофон Huawei P40 Pro может оказаться дороже ожидаемого
Раньше от инсайдеров появлялась информация о том, что стоимость Huawei P40 может оказаться ниже модели P30.
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили об артобстреле
Футбол
АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Происшествия
На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток
Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Кино
Прокат нового фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса
Бербанк, США, 13 марта 2020, 09:24 — REGNUM Выпуск фильма «Мулан» от студии Disney, планировавшийся на 27 марта, отменен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила режиссер картины Ники Каро 13 марта на своей официальной странице в Instagram.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Космос
Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Здоровье
Губернатор Шумков пообещал решить одну из главных проблем Кургана
Губернатор Зауралья отметил помощь полпредства и Тюменской области в выделении средств на реконструкцию очистных сооружений в Кургане, а также рассказал о планах модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры в Каргаполье, Далматово, Варгашах, Шумихе.
Экономика
Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.