Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

с чего всё началось

Центробанк не собирается оставлять у себя активы санированных банков и намерен выводить их на рынок, резюмировал президент в интервью ТАСС.

Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Общество Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.

Общество Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней.

Политика Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Общество На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Общество «Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.

Политика Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза страны — участники встречи обсудили в том числе волатильность на международных рынках и ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, заявил в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Экономика Назван очаг возможного финансового кризиса Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.

Общество Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Происшествия На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Кино Прокат нового фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса Бербанк, США, 13 марта 2020, 09:24 — REGNUM Выпуск фильма «Мулан» от студии Disney, планировавшийся на 27 марта, отменен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила режиссер картины Ники Каро 13 марта на своей официальной странице в Instagram.