Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин объяснил санацию российских банков

Центробанк не собирается оставлять у себя активы санированных банков и намерен выводить их на рынок, резюмировал президент в интервью ТАСС.
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с чего всё началось

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС02:34

Подробнее о событии

Путин объяснил необходимость санации банков

РБК05:09

Путин: санацию банков провели, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Аргументы и Факты03:33

Путин объяснил необходимость санации российских банков

REGNUM03:49

«Потом бы растворились куда-нибудь в Лондон»: Путин объяснил санацию банков

Царьград03:54

Путин заявил о необходимости санации банков ради вкладчиков

News.ru03:32

Путин: санация банков необходима, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Вести.Ru03:15

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

ТАСС02:34
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Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Музыка

Пригожин оценил шансы Little Big на победу в Евровидении

Группа Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе Евровидение, имеет большие шансы на победу.
Вечерняя Москва 04:10
Общество

Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Ведомости 07:22
Общество

Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины

Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Вести.Ru 04:35
Общество

Трамп раскритиковал медиков США за неэффективность систем диагностики

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США не предпринимали на протяжении многих лет должных усилий по улучшению систем тестирования пациентов на наличие у них различных болезней.
ТАСС 07:34
Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Общество

На границе между Италией и Словенией застряли сто украинцев

Группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили в пятницу на сайте телевизионной службы новостей на телеканале "1+1" со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.
РИА Новости 08:05
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Общество

«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Znak.com 03:17
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к созданию культа его личности

В январе Дмитрий Песков прокомментировал наличие культа личности Владимира Путина в Чеченской Республике.
Lenta.ru 05:50
Происшествия

В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель

На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
РБК 07:15
Шоу-бизнес

Рэпер ST и Ассоль впервые стали родителями

Супруги впервые стали родителями.
iReactor 06:37
Здоровье

В Петербурге под наблюдением находятся 1335 человек из-за коронавируса

В Петербурге 1335 человек попали под медицинское наблюдение из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Карповка вчера в 08:17
Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза страны — участники встречи обсудили в том числе волатильность на международных рынках и ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, заявил в пятницу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:46
Политика

Украина закрыла въезд для жителей ДНР и ЛНР из-за коронавируса

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, на территории Горловки (населенный пункт в ДНР) зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.
ФАН 07:25
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv 11 марта в 06:24
Экономика

Назван очаг возможного финансового кризиса

Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Газета.Ru 03:38
Гаджеты

Камерофон Huawei P40 Pro может оказаться дороже ожидаемого

Раньше от инсайдеров появлялась информация о том, что стоимость Huawei P40 может оказаться ниже модели P30.
Актуальные Новости вчера в 11:01
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили об артобстреле

Росбалт 06:13
Футбол

АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
RT на русском 07:22
Общество

Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как следует обрабатывать мобильные телефоны, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 00:40
Происшествия

На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток

Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
REGNUM вчера в 10:23
Кино

Съемки фильма «Человек-паук 3» стартуют в июле 2020 года в Атланте

NewInform 08:15
Кино

Прокат нового фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса

Бербанк, США, 13 марта 2020, 09:24 — REGNUM Выпуск фильма «Мулан» от студии Disney, планировавшийся на 27 марта, отменен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила режиссер картины Ники Каро 13 марта на своей официальной странице в Instagram.
REGNUM 02:24
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru 08:07
Космос

Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте

Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Вести.Ru 11 марта в 13:21
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Здоровье

Губернатор Шумков пообещал решить одну из главных проблем Кургана

Губернатор Зауралья отметил помощь полпредства и Тюменской области в выделении средств на реконструкцию очистных сооружений в Кургане, а также рассказал о планах модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры в Каргаполье, Далматово, Варгашах, Шумихе.
URA.Ru 07:52
Экономика

Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
РИА Новости 03:55
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