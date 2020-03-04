Экономика

REGNUMREGNUMПутин объяснил необходимость санации российских банков

Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».
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с чего всё началось

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС02:34

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Путин объяснил необходимость санации банков

РБК05:09

«Потом бы растворились куда-нибудь в Лондон»: Путин объяснил санацию банков

Царьград03:54

Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

ТАСС02:34

Путин: санацию банков провели, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Аргументы и Факты03:33

Путин заявил о необходимости санации банков ради вкладчиков

News.ru03:32

Путин: санация банков необходима, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Вести.Ru03:15

Путин объяснил необходимость санации российских банков

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Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

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Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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